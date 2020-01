Além do Corinthians, o Palmeiras voltou a demonstrar interesse em contratar o atacante Rony, do Athletico. O jogador de 24 anos não viajou com a delegação para a disputa do torneio de verão na Argentina e aguarda o desfecho das negociações.



De acordo com o GloboEsporte.com, a diretoria do Porco abriu conversas embrionárias com o Furacão pelo atleta. O staff do atacante rubro-negro nega que haja negociações com o time alviverde no momento. No entanto, o próprio presidente do Rubro-Negro, Mário Celso Petraglia, procurou o clube paulista para negociar – pelo Palmeiras ser mais “confiável e estável”.



A Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná já havia revelado que Palmeiras e Flamengo chegaram a iniciar tratativas em dezembro, mas não avançaram. O mesmo aconteceu com o Timão, que retomou a negociação e se acertou com Rony, mas precisa levantar recursos para pagar o Furacão, com quem conversa desde a semana passada.



A multa rescisória do atacante é de 12 milhões de euros (R$ 55,9 milhões, na cotação atual). O Corinthians quer 50% dos direitos econômicos, enquanto o Athletico até aceita a venda desse percentual, mas quer ficar com uma fatia para uma eventual revenda.

