A Arena da Baixada, estádio do Athletico, pode virar um produto oficial de Lego por iniciativa de dois jovens torcedores.

O casal de namorados Isabella Carolina Comeli e Yerik Rudolf Koslowski, ambos de 18 anos, resolveu imaginar como seria a casa do Furacão feita com a famosa marca de blocos de montar. A versão digital foi concluída em uma semana e agora eles esperam conseguir dez mil apoiadores no site da empresa para, quem sabe, transformar o sonho em realidade.

“A gente acha que é uma ótima representação do time, dos torcedores, da paixão. É um lugar muito marcante para muita gente e ter, fisicamente, seria muito legal”, disse Isabella, que estuda psicologia.

“Talvez seja o sonho de muitas pessoas ter uma mini-arena como peça e decoração. É um objeto de decoração bem legal e uma maneira de internacionalizar o clube também”, completou Yerik, que cursa ciência da computação.

A ideia surgiu durante a pandemia, como um passatempo. O casal descobriu que o estádio Old Trafford, do Manchester United, já foi oficialmente representado com Lego. Então, por que não fazer algo similar com a Baixada?

“A Arena é aqui perto, o formato não é tão difícil de modelar. Achamos que seria um desafio legal”, relataram os estudantes, que utilizaram apenas duas fotos estruturais do estádio, além do Google Maps, para fazer o projeto.

Por enquanto, a peça só foi planejada utilizando um programa de computador. A maquete teria cerca de 30 cm x 30 cm e pesaria 2,5 kg, com 2.651 peças ao todo.

Até o fechamento da reportagem, o projeto tinha conseguido o apoio de 363 apoiadores em menos de 24 horas. Para que a ideia permaneça viva, é preciso alcançar ao menos mil no período de um ano. Depois, mais 365 dias para chegar à meta final.

“A gente espera chegar ao dez mil. E aí a Lego vai selecionar alguns, entre os modelos que atingirem a marca, para ser comercializado. Se conseguirmos, a gente fica com 1% das vendas”, explicou Yerik.

“Como eu cresci na Arena, é algo muito especial. Conforme fomos fazendo o trabalho, fiquei mais animada por recriar um ambiente em que vivi boa parte da vida. Fizemos até uma homenagem à torcida, colocando peças rubro-negras representando as faixas da torcida”, destacou Isabella.

Para ajudar, clique aqui para ir ao site da Lego. Depois, no ícone “Support”. É preciso fazer um cadastro antes de validar o apoio.

