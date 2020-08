A Globo entrou, na última quinta-feira (13), com uma ação contra o Athletico, para impedir que o clube continue transmitindo na sua plataforma de streaming os seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, assim como fez na vitória por 2×1 sobre o Goiás, na quarta-feira (12).

Na petição, a emissora de televisão alegou que tem a exclusividade dos direitos de transmissão com todos os times envolvidos e que tem prejuízo a partir do momento que o Furacão utiliza imagens de equipes com as quais ela assinou contrato e pagou um alto valor por isso.

A Globo pede urgência no caso, que vai tramitar na 15ª Vara Civel. Se a juíza negar a liminar, a emissora deve recorrer novamente ao Tribunal de Justiça e quem vai definir será o desembargador Abraham Lincoln Calixto, o mesmo que deu causa à emissora antes do jogo do Rubro-Negro com o Goiás.

Por outro lado, se o clube perder, também poderá recorrer contra a liminar, mas, se descumprir a decisão, terá que pagar uma multa de valor que ainda será estipulado. A Globo pede que seja de, no mínimo, R$ 2 milhões.

A briga entre Globo e Athletico vem aumentando nos últimos dias. Na semana passada, logo após o clube conseguir o direito de transmitir os jogos, a emissora recorreu e teve causa ganha. No entanto, momentos antes da partida, uma nova ação favorável ao Furacão permitiu que o jogo passasse no streaming.

Tanto que, na petição, a Globo reclamou que há “indícios de uma jogada ensaiada, a Associação de Sócios do Clube Atlético Paranaense (“ASSOCAHP”), sem fundamento legal ou mesmo legitimidade” e que foi uma “lamentável manobra processual adotada pelo CAP e por sua ASSOCIAÇÃO DE SÓCIOS.”

Athletico passará jogo contra o Santos

Em meio à briga judicial do Athletico com a Globo, o presidente Mario Celso Petraglia anunciou que o jogo contra o Santos, que acontece neste domingo (16), às 19h45, passará no Furacão Play, mesmo com o duelo fora da Arena. O direito é um acordo do clube com a Turner, que tem os direitos do jogo na TV fechada.

Em razão da Liminar conseguida pela RG o jogo Santos x Athletico será transmitido! Em principio a Turner havia programado Coritiba x Flamengo! Desta forma, o FuracãoPlay fará a transmissão para os sócios!

Se inscrevam com antecedência para evitar congestionamento! Obrigado! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) August 14, 2020

