Antes de fazer a festa pelo título, Thiago Heleno foi cobrar o árbitro e acabou levando vermelho. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O zagueiro Thiago Heleno, do Athletico, partiu para cima do árbitro Rodolpho Toski Marques após o apito final da decisão do Campeonato Paranaense, nessa quarta-feira (5), no Couto Pereira.

Muito irritado com a atuação do juiz, o defensor só comemorou a conquista sobre o Coritiba após reclamar diretamente com Toski Marques. A insatisfação era tão grande que ele precisou ser separado por membros da comissão técnica. Como consequência, o General recebeu cartão vermelho.

Na súmula da partida, o árbitro relatou as palavras do atleticano, pronunciadas com o dedo em riste. “Você é um safado, sem vergonha. Você me ameaçou o jogo todo. O que você fez foi uma vergonha. Safado, ladrão, você é muito fraco, ladrão”.

Mas não foi apenas o camisa 44 quem se irritou com Toski Marques no Atletiba. Aos 41 minutos da etapa final, o técnico Dorival Junior também foi expulso por “reclamação ostensiva e acintosa”. Ele havia sido advertido com cartão amarelo no primeiro tempo.

