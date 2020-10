Um dos destaques do Athletico no empate em 0x0 com o Ceará, na última quinta-feira (8), o goleiro Jandrei entrou no time titular na vaga de Santos, que está defendendo a seleção. E não comprometeu. Pelo contrário. Com duas importantes defesas, o arqueiro foi fundamental para o resultado final.

publicidade

“É a segunda vez que me é confiada a meta para substituir o Santos. É uma honra para mim estar jogando, tento desempenhar o meu melhor para o clube e é trabalhar para ajudar a equipe enquanto o Santos estiver na seleção”, disse ele, em entrevista coletiva.

Contratado no começo da temporada, Jandrei chegou ao Furacão por empréstimo do Gênoa, da Itália, e fez cinco partidas em 2020, sofrendo apenas dois gols.

O jogador ainda atuará pelo menos mais duas vezes, contra o Internacional, neste domingo (11), no Beira-Rio, e também contra o Corinthians, na quarta-feira (14), na Arena.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico não conta com Wellington contra o Internacional

+ Athletico acerta o retorno do meia Jadson

+ Ataque passa em branco novamente e vira ponto fraco do Athletico

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?