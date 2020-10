O Athletico ficou no empate em 0x0 com o Ceará, na noite desta quinta-feira (9), na Arena da Baixada, mas ainda assim conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

Apesar do resultado, o Furacão chegou a 15 pontos e subiu para a 12ª posição na tabela. Antes de entrar em campo a equipe era a 16ª.

O próximo compromisso do time será no domingo (11), diante do Internacional no Beira-Rio.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real!

Na primeira etapa, o Athletico criou oportunidades em boas jogadas, mas as finalizações não foram perigosas. O jogo foi lá e cá, mas nenhuma equipe foi efetiva.

O Ceará quase abriu o marcador aos 18, quando Ricardinho mandou uma bola na trave. Aos 43, o Rubro-Negro teve uma chance com Jorginho, que fez o corte na marcação e chutou. A bola explodiu no zagueiro Eduardo Brock e sobrou pra Fabinho, de frente para o gol, mas o atacante chutou muito para cima.

No segundo tempo, o jogo continuou truncado, com os times chegando à área adversária, mas com poucas finalizações a gol. Aos 9, Cittadini, recebeu uma bola de Fabinho na área e, de frente para o gol, mandou muito para cima, desperdiçando.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Aos 28, faltou muito pouco para o Ceará assinalar. Após cobrança de escanteio fechada de Vina, a bola sobrou para Luiz Otávio e ia entrando, mas Abner conseguiu tirar em cima da linha. Apesar da intensidade mostrada pelos dois times, o gol não saiu.

Ficha técnica

Brasileirão

14ª rodada

08/10/2020

Athletico 0x0 Ceará

Athletico: Jandrei; Jonathan (Ravanelli), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington (Richard), Erick, Léo Cittadini (Geuvânio) e Jorginho (Walter); Fabinho e Renato Kayzer.

Técnico: Eduardo Barros.

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Eduardo Brock, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho (Kelvyn), Fernando Sobral e Vina (Wescley); Leandro Carvalho (Matheus Gonçalves) e Rafael Sobis (Bergson).

Técnico: Guto Ferreira.

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Cartões amarelos: Léo Cittadini, Wellington, Geuvânio (CAP); Luiz Otávio, Mateus Gonçalves (CEA)

