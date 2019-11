Em um jogo com chances para os dois lados, o Athletico venceu o São Paulo, por 1×0, no Morumbi. Neste domingo (10), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro, muito desfalcado, se defendeu como podia, criou chances, e abriu o placar no finalzinho. Na capital paulista, o Furacão chegou a 50 pontos e subiu para a sexta colocação.

O Athletico voltará a campo somente no próximo domingo (17), diante do Botafogo, na Arena da Baixada. O confronto acontecerá a partir das 16 horas.

O técnico interino Eduardo Barros não contou com os suspensos Léo Pereira e Marco Ruben e com os lesionados Bruno Guimarães e Léo Cittadini.

No primeiro tempo, os dois times mostraram que tinham condições de sair com a vitória. O tricolor paulista teve mais posse de bola, mas o Furacão soube se fechar e tentou aproveitar os contra-ataques em velocidade para arriscar. Na segunda etapa, o equilíbrio persistiu.

Foi da equipe do São Paulo o primeiro ‘perigo’ do jogo, aos sete minutos. Depois de lançamento cruzado, Reinaldo ficou com a bola na área e chutou colocado. A bola desviou na cabeça de Robson Bambu, mas Santos conseguiu pular alto e afastar. A resposta veio com Nikão, que em cobrança de falta, aos 19, mandou um bomba que passou perto da trave esquerda do goleiro Tiago Volpi.

Aos 21 minutos, Pablo perdeu um gol inacreditável a favor dos donos da casa. Santos saiu errado e deu a bola de graça para Tchê Tchê. O meia passou para Vitor Bueno, que mandou para Pablo. O atacante se infiltrou rapidamente e ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou mal e Santos conseguiu evitar o prejuízo.

O Rubro-Negro não conseguia trabalhar as jogadas no meio de campo e apostava nos lançamentos e na velocidade. Aos 42, Cirino recebeu uma bola um pouco pra frente do meio de campo, avançou com rapidez em profundidade e na ponta direita tentou o cruzamento para Rony. Tiago Volpi se adiantou e conseguiu dar um ‘tapinha’ para impedir a conclusão da jogada.

Na segunda etapa o jogo seguiu aberto, porém, com pequena vantagem do São Paulo, que atacava mais, mas sem perigo. O Furacão, por sua vez, quando chegava, assustava.

Aos 21 minutos, Rony driblou com categoria Bruno Alves e cruzou na área. Nikão ficou com a bola e mandou para Lucho González, que chegou batendo, mas mandou para fora. O time paulista não deixou por menos e respondeu, aos 26. Vitor Bueno passou para Reinaldo que cruzou na área. Santos tentou interceptar, mas deu rebote. A bola ficou com Gabriel Sara que chegou chutando e mandou para muito perto da trave, mas não converteu.

No apagar das luzes, aos 45 minutos, Marcelo Cirino soltou o tiro e o goleiro Tiago Volpi aceitou. 1×0 e fim de papo.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 32ª rodada

SÃO PAULO 0x1 ATHLETICO

São Paulo

Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Gabriel Sara), Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Antony, Vitor Bueno e Pablo (Raniel).

Técnico: Fernando Diniz

Athletico

Santos; Madson, Thiago Heleno, Robson Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho (Erick) e Bruno Nazário (Lucho González); Nikão, Rony (Vitinho) e Marcelo Cirino.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Morumbi (São Paulo – SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gol: Marcelo Cirino aos 45′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Reinaldo, Antony (SPO); Camacho, Wellington (CAP)

Renda: R$ 397.902,00

Público total: 13.795