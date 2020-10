Com a derrota por 3×2 para o Peñarol, no Uruguai, na última terça-feira (20) o Athletico terminou em segundo lugar no Grupo C da Libertadores. Por isso, terá pela frente um dos oito primeiros colocados nesta fase de grupos do torneio. E decidirá fora de casa, longe da Arena da Baixada.

publicidade

O sorteio dos confrontos será realizado na próxima sexta-feira (23), mas parte dos possíveis adversários do Furacão já são conhecidos.

Até aqui, quatro chaves foram definidas. Além do boliviano Jorge Wilstermann, que terminou à frente do Rubro-Negro, os argentinos Boca Juniors e River Plate também venceram seus grupos – assim como o compatriota Santos.

No Grupo A, o líder é o Flamengo, que tem 12 pontos. Um empate contra o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira (21), garante a vaga. O segundo colocado é o equatoriano Independiente Del Valle, que tem nove.

Em 2019, o Athletico encarou o Boca Juniors nas oitavas da Libertadores. Argentinos já garantiram a liderança do Grupo H. Foto: Jonathan Campos/Arquivo

O Palmeiras lidera o Grupo B, com 13 pontos, e também depende de um empate para avançar, diante do Tigre, da Argentina. O paraguaio Guarani tem dez pontos, e ainda sonha com o primeiro lugar.

publicidade

No Grupo E, a ponta é do Grêmio, com dez pontos. O Internacional, com oito, ainda tem chance de buscar a primeira colocação. Já a disputa no Grupo F é ainda mais equilibrada. O Racing, da Argentina, está empatado com o Nacional, do Uruguai, com 12 pontos e saldo de gols idêntico.

☝️🏆 Os líderes de grupos! 4⃣ clubes já garantiram vagas no Pote 1 do sorteio das oitavas da #Libertadores, que será realizado na sexta.



🇧🇴🇦🇷🇧🇷 @WilstermannCD, @RiverPlate, @SantosFC e @BocaJrsOficial passaram na primeira colocação.



🤔 Quem serão os outros? pic.twitter.com/senM3US5Yb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 21, 2020

+ Mais do Furacão:

+ Cristian Toledo: Prejuízo danado pro Athletico em jogo com “comando duplo”

+ Ícone do Athletico, Bolinha se aposenta após 27 anos de clube

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?