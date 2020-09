Um dia após a vitória do Athletico sobre o Coritiba, por 1 a 0, na tarde do último sábado, o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, foi às redes sociais para se manifestar sobre a montagem do elenco para a temporada de 2020 e aproveitou para cutucar torcedores que vinham pedindo o retorno do técnico Tiago Nunes.

As viúvas do ex-treinador parem de pensar que quem ganha partidas é o técnico!

Quem ganga jogo é jogador!

Saíram por várias razões 16 atletas do grupo de 2019! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) September 13, 2020

Tiago Nunes foi demitido do Corinthians na última semana, após derrota no clássico contra o Corinthians.

O mandatário atleticano também ressaltou a dificuldade na contratação de novas peças.

Por favor gente, nao se encontram facilmente RBsmbu, LPereira, BGuimaraes, Roni, MRuben, RLodi, Camacho, Madson etc! Esse grupo foi montado, treinado e o mérito fica para quem sai na fotografia! O sistema, a infraestrutura, a credibilidade, os salários em dia etc também jogam! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) September 13, 2020

Sabemos que “SE” não joga, porem, não temos nunca erros a nosso favor! Não vimos até agora nenhum time com quem jogamos superior ao nosso, mesmo faltando ainda algumas peças! O projeto continua! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) September 13, 2020

Nos comentários de Petraglia, sobrou até para o meia-atacante Nikão, que havia perdido um pênalti no empate contra o Botafogo, durante a última semana.

A pandemia zerou nosso planejamento de 2020, fomos os últimos a voltar a treinar! A transição com o Sub23 não aconteceu e perdemos partidas por erro de arbitragem e errar pênalti aos 45’ do 2.o tempo! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) September 13, 2020

