O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, reforçou, nesta sexta-feira (3), a intenção em transmitir os jogos como mandante no Brasileirão na plataforma própria de streaming do clube, a Furacão Play.

publicidade

Petraglia utilizou sua conta no Twitter para elogiar a Medida Provisória 948, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tornou o mandante da partida o detentor exclusivo de seus direitos de transmissão, dentre outras mudanças.

Tenho pouco me manifestado nas redes sociais, mas, neste momento não poderia deixar de parabenizar o GF pela MP948 que mudou a Lei Pelé! Hoje o direito de transmissão é do mandante da partida, com isso não nos obriga a vendermos para um só comprador! Voltar atrás nunca mais! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) July 3, 2020

O cartola rubro-negro ainda reforçou que, por não ter ainda vendido seus direitos de pay-per-view da Série A para a Rede Globo, terá agora a possibilidade de negociar individualmente seus 19 jogos como mandante.

+ Athletico estuda entrar na Justiça pra transmitir jogos da Globo

Como o Athletico não vendeu seus direitos de transmissão do PPV para a RG em razão do valor vil nos oferecido, a proporção é de 25x para 1 do que ganha mais para o menos! Teremos 19 jogos como mandante para negociarmos por 5 anos, serão 95 jogos em casa contra todos! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) July 3, 2020

Em entrevista ao UOL Esporte, entretanto, Petraglia esclareceu que ainda não é certo que o Athletico negociará seus direitos de streaming como mandante e que o clube aguarda o desenvolvimento do imbróglio entre Flamengo e Globo em relação ao Campeonato Carioca.

Com a geração futura da imagem da partida (dir. mandante) a propriedade intelectual será dos clubes, hoje o que nos cabe são os 3´ igual a todo mundo! Como estamos paralisados pretendíamos reprisar nossas conquistas desde 1999 e não tivemos autorização! O conteúdo não é nosso! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) July 3, 2020

publicidade

O dirigente também não descartou voltar a negociar os direitos de pay-per-view com a própria Globo. Porém, a negociação entre as partes está estacionada, pois a emissora não atinge o valor exigido pelo time.

A hipótese de vender seus direitos de streaming para outro veículo de mídia também não é descartada. Mas a intenção neste momento é de fato fortalecer seu streaming próprio, o Furacão Play.

O Furacão tem acordos de TV aberta com a Globo e fechada com a Turner. No entanto, o clube vive um impasse em relação ao acordo com o grupo norte-americano.

+ Mais do Furacão:

+ Petraglia comemora MP de direitos de transmissão, elogia Flamengo e abre o jogo sobre planos do Athletico

+ Como a MP 984 afeta o futebol? Athletico se dá bem com medida

+ Walter encerra período de suspensão e pode jogar pelo Athletico

+ Athletico terá maratona de jogos após volta do futebol

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?