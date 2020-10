Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Athletico tenta esquecer o “passado recente” e mudar a chave. Nesta terça-feira (20), o Furacão encara o Peñarol, às 21h30, no Campeón del Siglo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, querendo começar uma vida nova. Em todos os sentidos.

A começar no comando da equipe. Paulo Autuori chegou no último sábado (17) e, por tempo indeterminado, acumulará as funções de diretor e treinador. A tendência é que ele fique no banco ao lado de Eduardo Barros no Uruguai e seja o técnico de um time repleto de reservas.

Com a classificação já garantida para as oitavas de final, o Rubro-Negro precisa de um simples empate para terminar no primeiro lugar do Grupo C. Até mesmo uma derrota é o suficiente, desde que o Jorge Wilstermann não vença o Colo-Colo, no Chile, no mesmo horário.

Por isso, a maioria dos titulares será poupada deste confronto e alguns jogadores terão a oportunidade de mostrar serviço em campo para o novo treinador e, quem sabe, ganhar a posição nas próximas partidas. Mais do que isso, uma vitória no Uruguai pode servir até como um gás a mais para o time na sequência da temporada.

Sem vencer há seis jogos, o Athletico despencou na tabela do Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Acabar com esta sequência seria iniciar uma nova etapa interna com mais confiança e até com novas opções para o time titular. Ou seja, o jogo tem mais um efeito psicológico para o time do que o resultado final em si.

Transmissão

O duelo entre Peñarol e Furacão terá transmissão no Fox Sports 2. A Tribuna acompanha a partida no Tempo Real.

Ficha técnica

LIBERTADORES

Grupo C – 6ª rodada

20/10/2020

PEÑAROL x ATHLETICO

Peñarol

Técnico

Athletico

Santos; Zé Ivaldo, Lucas Halter e Felipe Aguilar; Léo Gomes (Khellven), Richard, Lucho González e Erick; Nikão, Ravanelli e Fabinho

Técnico: Paulo Autuori

Local: Campeón del Siglo (Montevideu-URU)

Horário: 21h30

Árbitro: Jose Mendez (Fifa-PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (Fifa-PAR) e Eduardo Cardozo (Fifa-PAR)

