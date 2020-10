Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Athletico poupará boa parte dos seus titulares no duelo contra o Peñarol, nesta terça-feira (20), às 21h30, em Montevidéu, no Uruguai, pela última rodada da fase de grupos.

O lateral-direito Jonathan, os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Abner, os volantes Wellington e Christian, o meia Léo Cittadini e o atacante Renato Kayzer sequer viajaram nesta segunda-feira (19). Destes, Kayzer, por não estar inscrito no torneio, já ficaria de fora. Os demais ficaram em Curitiba para diminuir o desgaste por conta da sequência de jogos.

Desta forma, o Furacão deve entrar em campo com: Santos; Zé Ivaldo, Lucas Halter e Felipe Aguilar; Léo Gomes (Khellven), Richard, Lucho González e Erick; Nikão, Ravanelli e Fabinho.

Sem nenhum lateral-esquerdo de origem, o Rubro-Negro pode ter até uma mudança na formação tática, jogando com três zagueiros. Uma decisão que o novo técnico interino do Athletico, Paulo Autuori, deve resolver.

Contratado no último sábado (17) como diretor-técnico, Autuori também acumulará a função de treinador até o clube contratar um novo comandante em definitivo. Assim, a tendência é que ele e Eduardo Barros fiquem no banco de reservas orientando a equipe contra o Peñarol.

O Furacão precisa de um empate no Uruguai para garantir a primeira colocação do Grupo C. Se perder, terá que torcer para que o Jorge Wilstermann não vença o Colo-Colo no Chile.

