Paulo André, ex-diretor de futebol e ex-zagueiro do Athletico, se despediu do clube onde esteve nos últimos anos, dentro e fora de campo. Em uma publicação feita neste terça-feira (27), em uma rede social, ele se mostrou grato pelos momentos vividos nos bastidores do Furacão e elogiou a inteligência do presidente Mario Celso Petraglia.

“Agradeço ao Presidente Mário Celso Petraglia pela confiança e pela oportunidade de trabalhar na gestão de futebol do CAP desde dezembro de 2017. Foi um grande aprendizado trabalhar lado a lado com uma mente brilhante do futebol brasileiro”, disse em um dos trechos.

O dirigente deixou a função que exercia no Rubro-Negro na última segunda-feira (26), decisão acatada pelo clube e anunciada de forma oficial no site do Furacão.

Paulo André teve sua primeira passagem pelo Athletico, como jogador, nas temporadas 2005 e 2006. Depois disso, retornou ao CT do Caju em 2016, e por lá permaneceu até se aposentar dos gramados, em 2019. Mesmo ainda como jogador, Paulo André já ocupava um cargo na gestão do time desde 2017. Quando parou de jogar assumiu de forma mais efetiva a vaga de diretor de futebol.

“No futebol, ninguém faz nada sozinho, nem as vitórias, nem as derrotas, tudo é construído entre algumas cabeças e operacionalizado com suor e sacrifício por muitas pessoas competentes (e às vezes anônimas) que acreditam no projeto e sonham fazer a diferença nesse meio”, analisou.

