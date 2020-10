Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Athletico tenta virar a chave para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Furacão recebe o Flamengo, na Arena, pela ida das oitavas de final. A equipe terá mudanças na tentativa de retomar o caminho das vitórias. A começar pelo banco de reservas.

O técnico Paulo Autuori , que ainda cumpre suspensão de três jogos imposta pela CBF no Brasileirão (já cumpriu uma partida) poderá comandar o time no mata-mata nacional.

Desta forma, o experiente treinador ficará na beira do campo ao lado do auxiliar Antônio Oliveira, contratado na semana passada. No entanto, o português ainda depende que seu visto de trabalho fique pronto. Caso contrário, Bernardo Franco seguirá na função.

Em campo, o principal desfalque será o atacante Renato Kayzer. O jogador, assim como o meia Jorginho, já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO e não pode defender outro clube no torneio. O substituto lá na frente pode ser Walter, que já entrou no decorrer do confronto com os gaúchos, no último domingo (25), ou Bissoli, titular contra o Peñarol pela Libertadores.

Além dos dois, outro desfalque pode ser o zagueiro Pedro Henrique, que precisou ser substituído contra o Grêmio, com dores musculares. Lucas Halter e Felipe Aguilar disputam a posição caso o titular não se recupere.

No meio-campo, mais uma mudança pode ocorrer. Depois de cumprir suspensão no Brasileirão, o meia Léo Cittadini está à disposição e deve recuperar normalmente a posição de titular.

Assim, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique (Felipe Aguilar) e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Walter (Bissoli).

+ Mais do Furacão:

+ Paulo André deixa o comando do futebol do Athletico

+ Athletico começa nova briga com a Globo por transmitir jogo com o Grêmio

+ Ex-goleiro do Athletico vai pra linha na Série C após surto de Covid-19

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?