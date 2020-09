O meia Jadson, que está sem clube desde que rescindiu contrato Corinthians, no início da temporada, pode voltar ao CT do Caju. Revelado pelo Athletico, o jogador de 36 anos tem conversado com o time para fazer um período de recondicionamento físico.

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, atleta e clube têm conversado sobre a possibilidade, especialmente pela tradição atleticana em recuperar atletas. O caso mais recente é do atacante Walter, mas a diretoria do Furacão já apostou no resgate de nomes como os atacantes Washington e Adriano Imperador, por exemplo.

Jadson não atua oficialmente desde agosto de 2019, ainda pelo Timão, quando lesionou a panturrilha direita. No fim da temporada, com a contratação de Tiago Nunes, acabou fora dos planos do técnico e rescindiu seu vínculo.

No início de 2020, o jogador negociou com o Coritiba, mas a contratação não se confirmou após idas e vindas e trocas de farpas entre o empresário Marcelo Robalinho e o então diretor de futebol Rodrigo Pastana.

Jadson começou a carreira no PSTC, em Londrina, mas logo foi cedido ao parceiro Athletico, em 2001. Ele começou a ser utilizado no time principal em 2003 e, no ano seguinte, foi titular na campanha do vice-campeonato brasileiro. Em 2005, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

