O Athletico tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas 13 gols marcados, mas a defesa é o setor que mais tem preocupado o técnico Paulo Autuori.

Após levar três gols do Flamengo na partida que eliminou o clube da Copa do Brasil, o comandante deixou claro que precisa trabalhar “conceitualmente” a fase defensiva da equipe. Foram dez gols sofridos nos últimos cinco jogos.

“Temos que fazer correções no aspecto defensivo. Criamos bastante situações no jogo lá (na Arena da Baixada) contra o Flamengo e aqui (no Maracanã) marcamos dois gols, mas não podemos sofrer gols da maneira que estamos sofrendo. E só vamos corrigir se tivermos tempo para entrar e trabalhar”, admitiu o treinador.

Crítico de longa data do calendário nacional, Autuori tem ainda menos tempo disponível devido à pandemia. Ou seja, pelo menos para o jogo contra o Fortaleza, neste sábado (7), às 18h15, em Curitiba, as orientações serão praticamente teóricas.

“Fica mais na análise e na capacidade dos jogadores entenderem esses ajustes, essas correções, sem poder praticar dentro de campo, o que pra nós seria fundamental”, lamentou.

Na sequência do campeonato, o Furacão terá duas semanas cheias antes dos confrontos contra Goiás e Santos. Depois, mais quatro duelos entre meios e finais de semana, incluindo os jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o River Plate.

