Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Athletico foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o Flamengo por 3×2, nesta quarta-feira (4), pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e foi eliminado da competição.

+ Cristian Toledo: Agora, Furacão tem foco total no Campeonato Brasileiro

O time carioca abriu o placar no Maracanã com Pedro, que também marcou o segundo. Erick descontou para o Furacão no primeiro tempo. Mas na segunda etapa Michael fez o terceiro dos donos da casa e Bissoli o segundo atleticano.

Confira os gols da partida:

