O Athletico voltou aos trabalhos no CT do Caju na manhã desta sexta-feira, após o empate sem gols com o Ceará, na Arena da Baixada. O Furacão terá pouco tempo de trabalho visando o confronto frente ao Internacional, domingo, às 20h30, em Porto Alegre.

Para a partida, o técnico interino Eduardo Barros já tem dois desfalques certos. O volante Wellington, capitão da equipe, e o atacante Geuvânio, que vinha sendo opção no banco de reservas, cumprem suspensão.

Por outro lado, o meio-campo Christian volta a ficar à disposição após desfalcar o time contra o Vozão. Com isso, a tendência é que Jorginho fique à disposição no banco de reservas.

Para o lugar de Wellington, a expectativa é que Richard seja o seu substituto. Com isso, o Athletico deve ir a campo com Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Richard, Erick, Christian e Cittadini; Fabinho e Renato Kayzer.

