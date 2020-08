Dorival ressaltou trabalho do Athletico e aposta na garotada. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O técnico Dorival Júnior voltou a conquistar um título estadual na carreira. Com outros seis, o último havia sido em 2016, pelo Santos. No entanto, ele nunca havia sido campeão junto com outro comandante.

Ao longo do Paranaense, o Athletico jogou com seu time principal, mas também com os aspirantes, comandados por Eduardo Barros. Até por isso, Dorival fez questão de dividir os méritos da conquista.

“Reconheço e muito o trabalho que foi desenvolvido pelo Eduardo Barros desde o início do ano, quando estávamos em outras competições. Sempre conversávamos, sempre estávamos atentos. É um trabalho compartilhado de todos nós. Estão de parabéns todos aqueles que estão envolvidos. A cada conquista você consolida mais e mais essa bela história que vem sendo construída”, disse ele, em entrevista ao site oficial atleticano.

No entanto, mais do que a taça em si, o técnico vê a importância do elenco do Rubro-Negro, pensando na sequência da temporada e no futuro do clube, uma vez que muitos jogadores vindos da base se destacaram no Estadual.

+ Após título, Thiago Heleno foi expulso pelo árbitro

“Foi mais uma conquista importante do clube, que mostra profissionalismo nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Você vê quantos atletas das categorias de base nós tínhamos hoje em campo. Mesmo a formação inicial da equipe, quando o Eduardo Barros estava comandando, também tinha vários jogadores oriundos da base”, destacou.

“Eu acho que esse é o trabalho que cria uma identificação do atleta com seu clube e um trabalho que ganha sustentação a partir do momento que os meninos vão aparecendo, ocupando um espaço, ganhando cancha… Eu fico feliz de poder estar participando de um trabalho como esse”, completou o comandante rubro-negro.

