Com a vaga garantida para a final do Campeonato Paranaense, diante do rival Coritiba, o time do Athletico foi bastante elogiado pelo técnico Dorival Júnior, após o empate sem gols com o FC Cascavel, na última quarta-feira, no Estádio Olímpico.

O treinador, que promoveu algumas surpresas na equipe, como as entradas de Vitinho e Bruno Leite, gostou do que viu no interior do estado.

“Foi uma partida importante. Importante porque, mesmo tendo até a necessidade de segurar alguns jogadores, outros entraram, alguns garotos. Deram uma resposta muito positiva. É isso o que nós queremos”, disse o comandante atleticano.

A entrevista concedida pelo técnico foi pouco antes da definição do adversário para a final – Coritiba e Cianorte disputavam a vaga, que ficou com o Coxa. Dorival já vinha pregando respeito a qualquer equipe que se classificasse.

A principal preocupação do treinador ficou com a situação do volante Erick, que atuou na lateral direita e saiu de campo lesionado. “Vamos aguardar em relação ao Erick, que teve uma lesão ou uma possível lesão, ainda não confirmado. Mas aguardando para que tenha uma definição já para o final de semana”, frisou.

Athletico e Coritiba fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense no domingo, na Arena da Baixada. A grande decisão será na próxima quarta-feira, no Couto Pereira.

