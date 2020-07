A primeira final de Copa Libertadores entre equipes do mesmo país completa 15 anos. Em 2005, Athletico e São Paulo protagonizaram uma decisão verdadeiramente à brasileira – repleta de polêmica nos bastidores.

Após dois jogos, disputados no Beira-Rio e no Morumbi, o Tricolor levou a melhor e faturou seu terceiro título. Na primeira parte do duelo, deslocado para Porto Alegre por decisão da Conmebol, empate por 1×1 em uma gelada noite de 6 de julho.

Na volta, em 14 de julho, o Furacão desperdiçou o pênalti que empataria o jogo na ida para o intervalo. O baque foi grande e o time não resistiu à pressão do Tricolor, que fez 4×0 com facilidade e acabou com o sonho atleticano de conquistar a América.

Em fotos exclusivas do arquivo GRPCOM, relembre a rotina do duelo, do dia 3 ao 14, com tudo que aconteceu na grande finalíssima, a primeira de uma equipe paranaense na Libertadores.

Diário da decisão

Apoio na véspera

Não faltou apoio no embarque do Athletico para São Paulo, na véspera da grande final da Libertadores. Muitos torcedores compareceram ao aeroporto para apoiar e tietar elenco. A confiança de que o clube estaria no Mundial, no Japão, em dezembro, era grande, como o indicava o cartaz da fã-mirim.

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Na chegada à capital paulista, o clima entre os jogadores do Furacão era descontraído. O trabalho estava feito e o duelo estava aberto após o empate por 1×1 no Beira-Rio. Quem levaria a melhor?

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Enquanto o São Paulo, do técnico Paulo Autuori, fazia os últimos ajustes antes da decisão, havia filas para comprar ingressos. Mais de 71 mil pessoas assistiriam ao jogo no Morumbi. A pressão do estádio acabaria por empurrar o Tricolor para o tricampeonato.

Foto: Valterci Santos/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Valterci Santos/Arquivo/Gazeta do Povo

Foto: Antonio Costa/Arquivo/Gazeta do Povo

