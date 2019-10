O Athletico terá que conviver com alguns desfalques de peso para as próximas rodadas do Brasileirão. Diante de Corinthians, nesta quinta-feira, às 19h15, em São Paulo, e Flamengo, no domingo, às 16h, na Arena da Baixada, o técnico Tiago Nunes não vai contar com o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que estão a serviço das seleções principal e olímpica, respectivamente.

Além da dupla, o meio-campo Nikão também está fora, por conta de uma lesão no joelho, e o lateral-esquerdo Adriano cumpre suspensão. Com isso, a tendência é que Léo seja titular na meta, Lucho González siga entre os titulares na meia cancha e Thonny Anderson comece entre os 11 iniciais no setor ofensivo.

Será a terceira oportunidade de Léo neste Brasileirão. O goleiro já havia sido titular nas partidas contra Santos e Avaí, quando o Furacão jogou com equipes alternativas para priorizar outras competições. Anteriormente, nos jogos contra Corinthians, CSA e Botafogo, quando o titular Santos não foi utilizado, o jovem Caio assumiu a meta, mas acabou sendo muito criticado pela torcida.

Com isso, a tendência é que o reserva de Léo seja o recém-contratado Anderson. Com 21 anos, o arqueiro veio ao Furacão por empréstimo do Palmeiras. Nesta temporada, o goleiro vinha sendo titular do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Athletico é prepara-lo para ser o titular do time de aspirantes no Paranaense de 2020.

O Athletico deve ir a campo contra o Corinthians com Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Lucho González; Thonny Anderson, Rony e Marco Ruben (Marcelo Cirino).

