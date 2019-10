Em nono lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Athletico está perto de, matematicamente, já não correr mais nenhum risco de queda na competição. Mesmo assim, internamente ninguém ainda pensa em 2020. Pelo menos não enquanto o presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, Mário Celso Petraglia, estiver internado.

O dirigente ainda se recupera de uma sequência de cirurgias na região abdominal em São Paulo e não tem previsão de alta. Até por isso, pouco se fala em planejamento para o ano que vem.

“A gente ainda não está pensando em 2020. Ainda temos dois meses até o final da temporada. Não tive nenhuma reunião com a diretoria, estamos esperando a recuperação plena do presidente Petraglia para dar sequência a este planejamento”, afirmou Tiago Nunes.

Até mesmo a permanência do treinador está indefinida. Com contrato até o final do ano, o comandante rubro-negro já manifestou a vontade de seguir no clube na próxima temporada. No entanto, as negociações, pelo menos oficialmente, ainda não começaram, o que deixa tudo em aberto, em relação à montagem de elenco e comissão técnica.