Apesar do mau momento no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento e sem ganhar há cinco rodadas, o atacante Bissoli confia que o Athletico pode brigar pelo título da Libertadores.

publicidade

Primeiro colocado do Grupo C da competição, com dez pontos, o Furacão já está classificado para as oitavas de final e precisa de um simples empate para garantir o primeiro lugar sem depender de outro resultado. Uma campanha regular que anima o atleta.

“Pelos jogos que nós fizemos na Libertadores temos condições sim de brigar pelo título. Fizemos grandes jogos contra grandes clubes, então vejo com bons olhos e que temos chances de brigar pelo título”, disse Bissoli, em entrevista aos canais Fox Sports/ESPN.

No caminho, o Furacão superou Peñarol, do Chile, Jorge Wilstermann, da Bolívia, e Colo-Colo, do Chile. Ainda perdeu para os chilenos, fora de casa, e empatou na Arena com os bolivianos.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vai com time reserva e com Autuori como técnico contra o Peñarol

+ Nikão diz viver mesmo sentimento de torcedor com Athletico na ZR: “Dói mais”

+ Petraglia chama Athletico de time de bairro e dispara: “Não façam me arrepender”

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?