Após a eliminação do Athletico na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4), com a derrota para o Flamengo por 3×2, no Maracanã, o técnico Paulo Autuori enfatizou que o time não pode se deixar abalar com a despedida precoce na competição.

Com 16 pontos em 18 jogos, o Rubro-Negro tem pela frente o desafio de sair da vice-lanterna do Brasileirão e fugir do rebaixamento no segundo turno da disputa.

“Não há tempo para lamentações, temos que pensar no jogo de sábado (7). A partida diante do Fortaleza é extremamente importante, é o começo do returno”, afirmou, referindo-se ao compromisso na Arena da Baixada, pela 20ª rodada.

Para essa corrida em busca da reabilitação, Autuori espera poder contar com dois importantes reforços: o meia Léo Cittadini e o meia-atacante Nikão, que ficaram de fora do jogo contra o Flamengo. Os atletas não viajaram ao Rio de Janeiro, pois foram vetados pelo departamento médico.

“Os jogadores estavam com pré-disposição a uma lesão e com risco de agravar mais a situação. Não vieram porque não puderam vir mesmo. Vamos esperar que tenham condições de jogo”, esclareceu.

Outros jogadores ainda passarão por avaliação física, caso do atacante Walter, que estava escalado entre os titulares, mas sentiu uma dor na lombar e foi vetado da partida instantes antes do duelo no Maracanã. O volante Lucho González iniciou o jogo, mas saiu com dores. O zagueiro Thiago Heleno também deixou o gramado sentindo desconforto muscular.

“São situações que não têm a ver apenas conosco, mas com a quantidade de jogos e espaço entre as partidas. Fica impossível termos uma recuperação adequada. Vamos tentar recuperar jogadores e focar nesse jogo que é muito importante para nós”, arrematou o treinador.

