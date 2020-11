Vindo de duas vitórias consecutivas, o Athletico tem pela frente um duelo com o líder Atlético-MG, nesta quarta-feira (18), às 19h, no Mineirão, pra embalar de vez no Brasileirão. A partida, em atraso, é válida pela sexta rodada, e caso vença, o Furacão não só sai da zona de rebaixamento, como pulará para o 10º lugar, escalando sete posições.

Em caso de vitória, o Rubro-Negro chega a 25 pontos, mesma soma de Corinthians, atualmente em 11º, e Sport, em 10º. O triunfo será o sétimo na competição, portanto, no primeiro critério de desempate, iguala ao time pernambucano. No segundo critério, o saldo de gols, o Furacão também se sobressai, já que tem saldo de menos cinco, contra menos nove do Leão.

O Athletico venceu os dois últimos compromissos: 2×1 em cima do Fortaleza, na Arena da Baixada, no dia 7 de novembro, e 1×0 em cima do Goiás, na Serrinha, no último sábado (14).

Desfalque importante

Para este duelo, o Furacão não contará com o atacante Carlos Eduardo, que sofreu um edema na coxa e sequer foi relacionado. O jogador vinha apresentando bom desempenho nos últimos compromissos do time e foi quem deu a assistência para Renato Kayzer marcar o gol da vitória em cima do Goiás.

Reinaldo deve ser o substituto. Em relação ao restante do time, a tendência é que o diretor técnico Paulo Autuori repita a escalação.

Sampaoli de fora

Convivendo com um surto de Covid-19, o Galo não contará com o técnico Jorge Sampaoli à beira do gramado, já que o argentino foi diagnosticado com a doença. Além do treinador, grande parte da comissão técnica testou positivo para o coronavírus. Por isso, quem comandará a equipe será Diogo Alves, auxiliar e analista de desempenho.

A vitória é importante para o time mineiro, que está na primeira colocação com 38 pontos. A vitória fará a equipe abrir cinco pontos de vantagem para os times que vem logo atrás, todos com 36: Internacional, São Paulo e Flamengo.

Transmissão Atlético-MG x Athletico

A partida não tem transmissão de TV para o Brasil, somente internacionalmente. Você acompanha a partida no lance a lance da Tribuna do Paraná.

Ficha Técnica

BRASILEIRÃO

6ª rodada

18/11/2020

ATLÉTICO-MG x ATHLETICO

Atlético-MG

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Eduardo Sasha.

Técnico: Diogo Alves

Athletico

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Paulo Autuori

Estádio: Mineirão (Belo Horizonte-MG)

Horário: 19h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Katiuscia M Berger Mendonça (ES)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

