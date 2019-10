Se abandonou de vez o pijama diante dos bons resultados colhidos fora de casa, o Athletico computou seu terceiro jogo sem vitórias na Arena da Baixada. Em um duelo marcado pelo equilíbrio, o Furacão até saiu na frente, mas tomou o empate em 1×1 diante do Palmeiras, na noite deste domingo (20), no Caldeirão, chegou aos 39 pontos e manteve-se na nona posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Para acabar com o jejum, o Rubro-Negro terá outro compromisso em casa, domingo (27), diante do Goiás, novamente no Joaquim Américo.

Com mais um duelo diante de um adversário que está brigando pelo título do Brasileirão, o Athletico entrou em campo com algumas alterações. O goleiro Santos, com torcicolo, não atuou. A principal novidade ficou por conta da entrada do meia Bruno Nazário, que voltou a atuar depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho. O Furacão, então, como sempre acontece nos jogos dentro do Caldeirão, foi com tudo para cima do Palmeiras.

Assim, o time precisou de apenas seis minutos para marcar. Adriano cruzou na cabeça de Marcelo Cirino, que apareceu livre para abrir o placar. O Rubro-Negro, então, recuou um pouco, mas conseguiu marcar bem o Palmeiras, que conseguia chegar apenas nos erros individuais dos donos da casa. A igualdade quase veio aos 11, mas Willian parou na recuperação do zagueiro Léo Pereira.

Com a marcação bem encaixada, o Athletico tinha os contra-ataques para explorar. Foi assim que quase veio o segundo gol, mas depois do chute cruzado de Rony ninguém apareceu para marcar. O jogo na Arena era aberto e com boas alternativas para os dois lados. Só que, aos poucos, o Porco conseguiu ganhar o meio de campo e encurralou o time rubro-negro. Aos 23, Dudu mandou colocado e quase marcou.

A reta final do primeiro tempo foi toda dominada pelos paulistas. O goleiro Léo, bastante acionado mais uma vez, mesmo depois do erro contra o Flamengo, quase entregou novamente, mas Deyverson não aproveitou. O arqueiro atleticano, então, falhou aos 41. Ao sair jogando, o camisa 22 errou e, na recuperação de Willian, o cruzamento da direita encontrou Deyverson, que desviou do goleiro e igualou o marcador.

Na etapa final, os papéis se inverteram. O Athletico voltou do intervalo mais ofensivo e conseguiu jogar o Palmeiras todo para o seu campo. O Furacão, mesmo ainda com Bruno Nazário sem ritmo de jogo, conseguiu ganhar o meio de campo e passou a criar espaços. Pela esquerda, Rony era a principal arma do Furacão para chegar ao segundo gol. O camisa 7, aos dez minutos, arriscou de fora da área e Weverton defendeu.

Mesmo jogando todo no campo ofensivo, o Rubro-Negro rondava a área, mas não conseguia criar grandes chances. O técnico Mano Menezes, então, buscou ganhar de novo o meio de campo com a entrada de Lucas Lima e reforçou a marcação com a improvisação do zagueiro Luan na lateral-direita.

Com mais posse de bola, o Furacão melhorou depois da entrada de Léo Cittadini no lugar de Bruno Nazário. O time atleticano conseguiu ter mais mobilidade, mas precisava de mais presença de área. Marco Ruben não estava em noite inspirada e foi substituído por Thonny Anderson.

O duelo, na reta final, ficou aberto. Aos 28, depois da boa jogada de Rony, Léo Cittadini arriscou da entrada da área, mas bateu fraco. O Palmeiras chegava apenas nos contra-ataques e a virada quase veio em dois lances seguidos de Willian, mas que não foram bem aproveitados.

As mudanças fizeram melhor ao time paulista do que ao Athletico. O Porco, ainda em busca do título, finalmente abandonou a postura mais defensiva e voltou a jogar mais no campo ofensivo. O duelo ficou aberto e, apesar das tentativas dos dois, as defesas levaram a melhor e o empate prevaleceu na Arena da Baixada.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

27ª Rodada 2º Turno

ATHLETICO 1X1 PALMEIRAS

Athletico

Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Léo Cittadini); Rony, Marcelo Cirino (Pedrinho) e Marco Ruben (Thonny Anderson).

Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras

Weverton; Jean (Luan), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael (Lucas Lima); Dudu, Willian (Raphael Veiga) e Deyverson.

Técnico: Mano Menezes

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Marcelo Cirino, 6, Deyverson, 41 do 1º

Cartões amarelos: Thiago Heleno (CAP); Gustavo Gómez, Bruno Henrique (PAL)

Renda: R$ 787.710,00

Público total: 19.973