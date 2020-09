O Athletico encara o Jorge Wilstermann, nesta terça-feira (29), às 21h30, na Arena da Baixada, com uma missão definida: vencer e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores de forma antecipada.

O Furacão depende apenas de suas forças para isso acontecer. Se somar os três pontos, define a situação. No entanto, a matemática ainda permite a vaga mesmo com um empate, desde que o Colo-Colo perca para o Penãrol, que jogam um pouco mais cedo, às 19h15, no Uruguai. Ou seja, o Rubro-Negro entrará em campo sabendo do que precisa.

Mais do que isso, se o Peñarol no mínimo empatar em casa o Athletico pode até garantir a liderança do Grupo C nesta terça, se ganhar. O que mostra que a situação atleticana é muito tranquila na competição, mas que não permite relaxamento neste duelo com os bolivianos.

Aliado a isso, vem o bom momento e o histórico do time. O Furacão soma quatro vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, apresentando uma reação na temporada.

Sem falar que nos últimos três encontros com o adversário desta noite, soma duas vitórias e uma derrota. No ano passado, na mesma Arena, uma goleada por 4×0, que, se for repetida, fará o Rubro-Negro alcançar o objetivo inicial.

Time sem dúvidas

O técnico Eduardo Barros não tem novos problemas e poderá escalar quase força máxima. Os desfalques são o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o meia-atacante Nikão, que já estavam lesionados.

Transmissão

O jogo entre Athletico e Jorge Wilstermann terá transmissão do pay-per-view da Conmebol, a Conmebol TV. A Tribuna do Paraná acompanha a partida no Tempo Real.

Ficha técnica

LIBERTADORES

5ª rodada – Grupo C

29/9/2020

ATHLETICO x JORGE WILSTERMANN

Athletico

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini; Pedrinho e Fabinho.

Técnico: Eduardo Barros

Jorge Wilstermann

Giménez; Pato Rodriguez, Benegas, Zenteno, Montero e Orfano; Justiniano, Torrico, Chávez e Serginho; Gilber Álvarez.

Técnico: Cristian Díaz

Local: Arena da Baixada

Horário: 21h30

Árbitros: Patrício Lostau (Fifa-ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Ezequiel Brailovsky (Fifa-ARG) e Esteban Ostojich (Fifa-ARG)

