O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, reclamou em suas redes sociais da postura do Flamengo em relação à volta das torcidas aos estádios e também sobre o adiamento do jogo contra o Palmeiras, que acabou sendo realizado no último domingo (27), após várias reviravoltas até na justiça, por conta dos casos de coronavírus no clube carioca.

De acordo com o dirigente, o Flamengo pensou apenas nos interesses próprios, ignorando as necessidades dos demais times. Além disso, aproveitou para cutucar o adversário.

“Estão habituados com a desigualdade, principalmente na divisão das verbas da TV por receberem 20x mais que os clubes menores na mesma competição!”, escreveu Petraglia, em sua conta no Facebook.

No entanto, vale lembrar que o próprio presidente do Furacão elogiou a diretoria flamenguista durante a pandemia, afirmando que “politicamente o Flamengo nos representa”, em entrevista à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná, em junho.

Confira a postagem do presidente do Athletico:

Foto: Reprodução

