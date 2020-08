O Athletico prepara a transmissão da partida contra o Goiás, nesta quarta-feira (12), às 19h15, na Arena da Baixada, em seu streaming próprio, o Furacão Play. Mas a exibição do jogo pela segunda rodada do Brasileirão exclusivamente aos sócios deve gerar um conflito com a Globo.

O Furacão foi o único time da Série A que não negociou os direitos de pay-per-view (PPV) da temporada com a emissora. Quando fechou contrato de TV aberta até 2024, no ano passado, o clube negociou não receber luvas de assinatura para permanecer com esse direito, acreditando que poderia utilizá-lo no futuro com uma eventual alteração na lei.

Essa mudança veio em junho, de forma temporária, com a Medida Provisória 984. Antes, o direito de transmissão de qualquer evento esportivo era dividido entre seus participantes. Com a MP, o clube mandante decide sobre a exibição do duelo. E é isso que o Rubro-Negro quer explorar a partir de agora.

No entanto, ainda há incerteza jurídica sobre o tema. A Globo entende que os contratos assinados antes da medida provisória devem ser respeitados – e ela tem acordo de exclusividade com o Goiás para todas as mídias, incluindo PPV. Na semana passada, por exemplo, a emissora entrou com ação na Justiça para impedir que a Turner transmita jogos envolvendo times que tenham vínculo com ela.

Por enquanto, o Athletico tem um respaldo da Justiça. Uma associação de torcedores historicamente ligada ao presidente Mario Celso Petraglia conseguiu liminar na Justiça autorizando as transmissões dos 19 duelos como mandante no Furacão Play. A reportagem pediu um posicionamento da Globo, mas ainda não obteve resposta. O Rubro-Negro ainda não confirmou oficialmente que irá mostrar seus jogos em casa.

Na primeira rodada do Brasileirão, a partida Fortaleza x Athletico não foi exibida na televisão. O jogo ficou no escuro por opção da Turner, mas acabou transmitido de maneira pirata na internet. A atitude irritou Petraglia, que criticou torcedores atleticanos que viram o jogo de maneira ilegal.

