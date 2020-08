Sem transmissão ao vivo por opção do canal TNT, a partida entre Fortaleza x Athletico, na estreia do Brasileirão, deveria ter ficado no “escuro” neste sábado (8). No entanto, o jogo foi exibido ilegalmente em diversos sites e canais no YouTube.

O sinal utilizado foi o mesmo da transmissão internacional do campeonato, que deveria estar bloqueado para o território nacional. O Athletico, único time que não havia concordado com a venda dessas mídias, assinou contrato até 2023 na última sexta-feira (7), apurou a reportagem.

>> LEIA MAIS: Athletico larga com vitória no Brasileirão

Uma das transmissões pirata no YouTube foi derrubada pela Globo, dona dos direitos para TV aberta e internet. Na TV fechada, o direito é da Turner, que decidiu não passar o duelo no Castelão.

As transmissões pegaram de surpresa dirigentes dos clubes. Procurada, a CBF afirmou, via assessoria, que investiga o ocorrido junto com a produtora do jogo. A entidade foi a responsável por negociar, em abril, a venda do direitos para o exterior.

As vencedoras foram a Global Sports Rights Management (GSRM) (direitos internacionais para TV aberta, TV fechada, pay per view e streaming) e um consórcio formado pela Zeus Sports Marketing e pela Stats Perform (exibição em sites de apostas).

