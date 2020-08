O Athletico terá o seu jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, agendado anteriormente para o próximo dia 29, adiado. O motivo é que a Federação Mineira de Futebol agendou as finais do Estadual para o fim de semana desta data, coincidindo com o jogo pelo Brasileirão.

A partida é válida pela sexta rodada da competição nacional. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou a nova data do encontro entre Furacão e Galo.

“A CBF informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão Assaí 2020 que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela Diretoria de Competições”, informou nota da entidade.

O Atlético-MG pega a Tombense na final do Mineiro.

