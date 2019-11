O Athletico treinou nesta sexta-feira (15), no CT do Caju, e testou duas mudanças no time para a partida contra o Botafogo, que acontece no domingo (17), às 18h, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico interino Eduardo Barros pode fazer mudanças na lateral-direita e no ataque.

Khellven foi a novidade da atividade na lateral, na vaga de Madson, e aparece com boa chance de iniciar entre os titulares. No setor ofensivo, Thonny Anderson foi testado no lugar de Marco Ruben, que volta de suspensão e não tem a titularidade garantida. O argentino, aliás, está prestes a se despedir do Rubro-Negro.

Outro atleta que também retorna após ser desfalque é o zagueiro Léo Pereira. Mesmo assim, o companheiro Robson Bambu pode continuar no time inicial ao lado de Thiago Heleno. Já o atacante Rony, que fez trabalhos em separado na quinta-feira (14), participou do treinamento e vai para a partida.

Assim, o Furacão vai a campo com: Léo; Khellven (Madson), Léo Pereira (Robson Bambu), Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Nikão, Marcelo e Rony; Thonny Anderson (Marco Ruben).

+ Mais do Furacão:

+ Oposição busca parceria com Petraglia pra próxima eleição

+ Athletico muda promoção de ingressos pro jogo com o Botafogo