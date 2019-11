Pouco menos de 24 horas depois de desafiar os torcedores com uma promoção, o Athletico mudou de ideia e fez um novo atrativo para lotar a Arena da Baixada contra o Botafogo, neste domingo (17), às 18h. Agora, quem for com a camisa atleticana, pagará apenas R$ 50 no bilhete. Para isto, no entanto, contou com uma ‘ajuda’ dos mascotes do clube.

No final da tarde de quarta-feira (13), o Furacão tuitou que se os mascotes Fura-Cão, Piá Furacão e Guria Furacão somassem, juntos, 50 mil novos seguidores, entre Twitter e Instagram, a entrada cairia para R$ 50. O objetivo era que a cada mil novos seguidores haveria um desconto de R$ 1. Porém, ao longo de toda esta quinta-feira (14), os mascotes somaram menos de dez mil novos seguidores, o que não daria nem R$ 10 de desconto.

Mas aí o Fura-Cão criou um novo desafio para ‘pressionar’ a diretoria rubro-negra para fazer o valor de R$ 50 de qualquer forma. Logo depois, o clube confirmou a nova promoção de quem for com a camisa do time terá direito a este preço.