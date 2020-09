Embalado após três vitórias seguidas, o Athletico recebe o Bahia, neste sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Furacão amenizou a pressão com bons resultados. Após vencer o clássico contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico interino Eduardo Barros ganhou os dois jogos na Libertadores.

O alerta é que na Série A, o Rubro-Negro segue ameaçado pela zona do rebaixamento, na 15ª posição, com apenas 11 pontos, um acima do Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da ZR.

De qualquer forma, o retrospecto recente, quando o time marcou seis gols e sofreu apenas dois, servem de motivação para um quarto triunfo consecutivo.

O Bahia chega mais pressionado para o confronto. O time é o vice-lanterna, com apenas nove pontos. Já são oito jogos sem vencer e desde que Mano Menezes assumiu, são três derrotas e um empate.

A novidade no clube baiano é que o veterano volante Elias, recém-contratado, pode fazer sua estreia. Estão fora Nino Paraíba (suspenso), João Pedro (lesionado) e Zeca (liberado por questões pessoais).

Transmissão

O jogo terá transmissão na TNT (menos para o Paraná) e na plataforma de streaming própria do Athletico, o Furacão Play, para associados e assinantes. A Tribuna acompanha em tempo real.

Ficha técnica

ATHLETICO x BAHIA

Brasileirão 2020

12ª rodada

26/09/2020 – 19h

Athletico: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Christian (Jorginho) e Léo Cittadini; Fabinho e Geuvânio (Pedrinho ou Renato Kayzer). Técnico: Eduardo Barros.

Bahia: Douglas, Edson, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Jadson e Ronaldo (Eric Ramires); Rodriguinho, Élber e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

