O Athletico anunciou que vai transmitir o jogo contra o Bahia, neste sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada, através do Furacão Play – plataforma de streaming do clube. Na TV por assinatura, o duelo terá transmissão da TNT, menos para o Paraná por conta da limitação da praça.

A Justiça paranaense voltou a liberar as transmissões do Athletico no Furacão Play. Na última terça-feira (22), o desembargador Abraham Lincoln Calixto, da 15ª Vara Cível de Curitiba, revogou decisão anterior que impedia as exibições próprias do Rubro-Negro.

No início de agosto, uma associação de sócios do Athletico historicamente ligada ao presidente Mario Celso Petraglia obteve liminar para que o clube pudesse mostrar seus jogos como mandante no Brasileirão. O argumento utilizado foi a Medida Provisória 984, que dá ao time anfitrião o poder de decisão sobre o tema. O time paranaense é o único da Série A que não negociou seus direitos de PPV com a Globo.

A Globo, no entanto, recorreu alegando que seria prejudicada e conseguiu barrar a transmissão do duelo contra o Goiás, pela segunda rodada, em decisão do desembargador Calixto. Mesmo assim, os advogados do Athletico, com um mandado de segurança concedido, garantiram que o duelo fosse mostrado no Furacão Play. Foi a única partida exclusiva da plataforma.

Mudança de entendimento sobre o PPV atleticano

Agora, Calixto reconsiderou o teor da liminar e determinou que os agravos de instrumento (recursos) sejam reunidos para julgamento conjunto. Ou seja, o clube está apto a transmitir seus jogos como mandante. A Globo ainda deve tentar recorrer da decisão.

“A decisão faz valer a posição do Athletico até solução definitiva do Tribunal. Isso deve demorar algumas semanas ainda”, acredita o advogado Luiz Fernando Pereira, que representa o Furacão.

Desta forma, o clube poderia exibir três partidas até o fim da validade da “MP do Mandante”, em 18 de outubro: Bahia (26/9), Ceará (8/10) e Corinthians (14/10).

