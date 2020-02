Na véspera da Supercopa do Brasil, o time de aspirantes do Athletico entra em campo neste sábado (15), às 17 horas, contra o Toledo, pela sétima do Paranaense. Sem vencer há três rodadas, o Furacão tenta se aproveitar do mal momento do adversário para se recuperar no campeonato.

Após três derrotas consecutivas, o Porco perdeu o técnico Paulo Baier, que pediu demissão depois da derrota para o Rio Branco, no último domingo. Ídolo em sua passagem pelo Athletico, o Maestro reencontraria o clube pelo qual jogou entre 2009 e 2013.

No meio da semana, o Toledo continuou sem vencer: foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico, em casa, com derrota por 2 a 0. No Estadual, o time ocupa a antepenúltima colocação, com os mesmos quatro pontos do vice-lanterna Cascavel.

O Athletico é o quinto colocado, com dez pontos, mas não ganha desde 25 de janeiro, quando bateu o Londrina por 4 a 1. Foram duas derrotas (Cascavel e Cianorte) e um empate (Paraná).

Diante do Toledo, o técnico Eduardo Barros deve voltar ao sistema 4-4-2, com Walber e Luan Patrick como titulares na zaga. Desta forma, Léo Simas seria o lateral pela direita, com Danilo Boza na reserva.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pela plataforma DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ingressos

As entradas custam R$ 100 (R$ 50 meia-entrada). Para o setor VIP do estádio, o valor é de R$ 350 (R$ 175 meia). Quem for ao estádio com camisa do Athletico também tem direito a meia-entrada. Ingressos são vendidos nas bilheterias da Arena e na internet.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

7ª Rodada

Athletico x Toledo



Athletico: Anderson; Léo Simas, Walber, Luan Patrick e Jáderson; Léo Gomes; Ramon e Boselli; Elias Carioca, Breno Lopes e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros.



Toledo: Diego; Eduardinho, Tomazi, Eduardo e Elson; Mineiro, Jhonathan, Juninho e Gustavo; Lucas Vieira e Junior Cezar. Técnico: Zé Maria.



Horário: 17 horas.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Árbitro: David Henrik Pinho.

Assistentes: Heitor Alex Eurich e Welvys Fladerson Gomes Afonso.

