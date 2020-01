É torneio amistoso, pré-temporada, mas quem disse que não vale fazer um sacrifício para ver o Athletico jogar fora de casa. Em San Juan, palco do Torneio de Verão, encontramos cinco torcedores do Furacão ansiosos pelos confrontos contra Racing, nesta quarta-feira (15), e Boca Juniors, no domingo (19).

“É o Athletico, não importa se vai ganhar ou perder, eu sempre venho, é o amor pelo time”, diz Bete Klein, atleticana que mora em Curitiba e que veio à San Juan no voo fretado pelo clube.

O pacote com seis diárias, passagens aéreas e ingressos para os dois jogos, estava sendo vendido por R$ 3.500. “Vale o investimento, porque estou aposentado e pelo custo beneficio, pela comodidade de vir num voo direto, vale sim” comenta Manoel Arantes, que já comprou passagens para Santiago e Cochabamba onde o Athletico irá enfrentar o Colo-Colo e o Jorge Wilstermann pela Libertadores.

E horas antes do jogo contra o Racing começar, nada de turismo. Torcedores do Athletico reunidos no lobby do hotel para acompanhar o Furacão na Copinha. “Sempre assisto, porque é o futuro” disse Fernando Azevedo, que para vir para San Juan não teve a comodidade de um voo direto. De Curitiba foi para Santiago, de lá pegou um voo para Mendoza, aí alugou um carro, 170 quilômetros de estrada até San Juan.

Manoel, o dono do celular e que comprou um pacote de roaming internacional para conectar no jogo do Athletico, diz que “estaria vendo esse jogo na salinha de casa, então estou assistindo aqui”. É bem verdade que até domingo eles terão três dias livres para fazer turismo por San Juan, conhecer alguma vinícola, ou a história dos dinossauros e terremotos da região.

No lobby do hotel foram 90 minutos de torcida para os garotos do Athletico. Jogo válido pelas oitavas de final da Copinha, comemoração na hora do gol do Paulo Vitor aos 11 minutos do primeiro tempo, preocupação com o golaço do Alison que empatou o jogo pro Taboão da Serra. “Se não sofrido, não é o Athletico” comentou Bete. Ao final, comemoração geral com a classificação com o triunfo por 2 a 1.

Raphael Sibilla/Tribuna do Paraná

À noite os cinco torcedores serão minoria no Estádio Bicentenário. Será a estreia de Dorival Junior no comando do Athletico. Seguindo a programação da pré-temporada com trabalhos em dois turnos, todos os jogadores participaram de uma atividade na manhã desta quarta e tiveram descanso à tarde.

O jogo contra o Racing começa às 22 horas e a ansiedade já toma conta para ver a temporada começar. “Tô ansioso pra saber como vamos nos comportar sem um centroavante de ofício, saber como vai ser o desenho tático do Dorival Junior, que tem um estilo diferente do Tiago Nunes, então estou ansioso”, diz Fernando Azevedo.

