O Athletico anunciou, nesta sexta-feira (7), a rescisão do contrato do experiente lateral-esquerdo Adriano, 35 anos. Segundo o Furacão, a decisão foi tomada em comum acordo, pois o jogador tem propostas para voltar ao futebol europeu. A Bélgica é o destino mais provável.

Revelado pelo rival Coritiba, Adriano chegou ao Rubro-Negro em julho de 2019. No total, disputou 18 partidas e anotou um gol. Sua despedida aconteceu na vitória por 2×1 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (5), no Couto Pereira, que valeu o título paranaense.

No jogo, entretanto, Adriano cometeu o pênalti em Robson, ainda no primeiro tempo, que deu a liderança momentânea no placar da partida para o Coxa. Depois, foi substituído na etapa final por Khellven, que fez o gol de empate, que praticamente garantiu o título.

O Athletico e o lateral Adriano rescindiram contrato nesta sexta-feira.



A decisão foi tomada em comum acordo, após conversas entre o clube e o jogador. O lateral tem proposta e seguirá sua carreira na Europa.



👉 https://t.co/sMZlcj1sE4 pic.twitter.com/WoRGCDKxVB — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 7, 2020

O lateral se destacou na carreira defendendo Sevilla e, principalmente, o Barcelona, ambos da Espanha. Antes de chegar ao Athletico, estava no Besiktas, da Turquia.

