A primeira final de Copa Libertadores entre equipes do mesmo país completa 15 anos. Em 2005, Athletico e São Paulo protagonizaram uma decisão verdadeiramente à brasileira – repleta de polêmica nos bastidores.

Após dois jogos, disputados no Beira-Rio e no Morumbi, o Tricolor levou a melhor e faturou seu terceiro título. Na primeira parte do duelo, deslocado para Porto Alegre por decisão da Conmebol, empate por 1 a 1 em uma gelada noite de 6 de julho.

Na volta, em 14 de julho, o Furacão desperdiçou o pênalti que empataria o jogo na ida para o intervalo. O baque foi grande e o time não resistiu à pressão do Tricolor, que fez 4 a 0 com facilidade e acabou com o sonho atleticano de conquistar a América.

Em fotos exclusivas do arquivo GRPCOM, relembre a rotina do duelo, do dia 3 ao 14, com tudo que aconteceu na grande finalíssima, a primeira de uma equipe paranaense na Libertadores.

Veja os capítulos anteriores do diário: 3 de julho, 4 de julho, 5 de julho, 6 de julho, 7 de julho, 8 de julho, 10 de julho, 11 de julho.

Diário da decisão

Diretor espiritual

Como de praxe, o Athletico fechou o último treino da equipe em Curitiba antes da final da Libertadores. O time, que teria mudanças para encarar o São Paulo dali a dois dias, no Morumbi, fazia os últimos ajustes sob o olhar do técnico Antônio Lopes.

O treinador, muito religioso, via com bons olhos a presença do padre João Batista Chemin como uma espécie de “diretor espiritual” do elenco. Torcedor fanático do Furacão, Chemin costumava celebrar missas no CT do Caju. Ele também realizava casamentos e batizados relacionados à atletas do clube.

“Do elenco atual, os mais devotos são o Dagoberto, o Diego, o Marcão e o Fabrício. Eles inclusive vêm ao seminário para assistir às missas. Dos ex-atleticanos, o Washington também vinha sempre”, revelou o padre em reportagem na Gazeta do Povo.

