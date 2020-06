O meia colombiano Jaime Alvarado, de 20 anos, deve reforçar o Athletico, de acordo com a imprensa da Colômbia. O jogador, que pertence ao Watford, da Inglaterra, tem um acordo para reforçar o Furacão por empréstimo. A assinatura de contrato acontecerá nos próximos dias, segundo o jornalista René Wehdeking, do programa de televisão Saque Largo.

publicidade

Alvarado, que defendeu a seleção colombiana no último torneio pré-olímpico, atuou no futebol espanhol nas últimas temporadas. Seu último time foi o Badalona, que joga a Segunda División B – a terceira divisão do país. Antes, ele também jogou por Hércules e Valladolid B, ambos da mesma liga.

Porém, em três anos na Europa, ele atuou em 47 oportunidades, mas não marcou nenhum gol. Na atual temporada, foram sete partidas, sendo seis pelo Hércules e uma pelo Badalona.

"Jaime Alvarado, que estuvo recientemente en la selección Colombia sub 23, es nuevo jugador del Atlético Paranaense" René Wehdeking.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/9nCvjtARBw — #JuntosSaldremosAdelante 💪🏡 Saque Largo👍 (@SaqueLargoWin) June 2, 2020

No ano passado, o meio-campista foi titular da Colômbia no Sul-Americano sub-20 e também no Mundial da categoria. Ele é natural de Santa Marta, mesma cidade onde nasceu David Ferreira, o principal colombiano a vestir a camisa rubro-negra.

+ Mais do Furacão:

+ Reforços, saídas e os preparativos do Athletico na pandemia

+ #blackouttuesday: Jogadores do Athletico aderem campanha

+ Léo Cittadini pode ser mais um a deixar o Athletico

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?