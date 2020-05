Afetado pela pandemia do novo coronavírus, o Athletico começou a informar seus funcionários que vai reduzir salários a partir deste mês. O movimento é baseado na Medida Provisória 936, que tem como objetivo manter empregos e renda dos trabalhadores.

publicidade

A redução, que ainda foi divulgada pelo clube de maneira oficial, afetaria todo o quadro do clube com cortes na ordem de 25%. “Nada ainda oficial! Estamos trabalhando! Quando tomarmos nossa decisão comunicaremos!”, disse o presidente Mario Celso Petraglia, via mensagem de WhatsApp.

Em abril, o Furacão já não pagou direito de imagem aos jogadores do elenco principal. De acordo com a Lei Pelé, o direito de arena/imagem pode representar até 40% do total do salário dos atletas.

Sem jogos, o Rubro-Negro teve suas principais fontes de renda afetadas. As cotas de transmissão do Brasileirão em TV aberta, por exemplo, foram reduzidas pela Rede Globo. Além disso, o clube não conta mais com renda de bilheteria, enquanto luta para não perder sócios-torcedores.

O grupo de atletas recebeu férias em abril. No início de maio, houve reapresentação virtual, enquanto o Athletico espera da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) uma posição sobre a liberação da volta aos treinos presenciais.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico, Coritiba e Paraná usam mesma estratégia em retorno

+ Walter coleciona polêmicas desde que deixou o Athletico

+ Balanço mostra valor recorde do Athletico com venda de jogadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?