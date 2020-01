Na tarde desta quinta-feira (09), o Athletico confirmou com tranquilidade sua vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Furacão aplicou uma goleada de 5×1 no Paulista de Jundiaí, os donos da casa, e segue na mais importante competição de categorias de base do Brasil de forma invicta. Antes mesmo de a bola rolar, o Rubro-Negro já estava garantido, uma vez que tinha vencido seus dois compromissos anteriores: 2×0 em cima do Gama e 4×2 no Rio Claro. O próximo adversário, agora na fase mata-mata, é o Bahia.



Já classificado na próxima fase da Copinha, o Athletico foi a campo com uma equipe mista. O Furacão começou bem a partida, pressionando desde os minutos iniciais, mesmo jogando contra a torcida, e não demorou em abrir o placar. Aos 9 minutos, Paulo Vitor recebeu cruzamento da esquerda e mandou para o fundo das redes.

Os paranaenses dominavam o jogo, mas deram bobeira e o Paulista chegou ao empate aos 17 minutos, com Alisson. Em cobrança de escanteio, Kaio Bala mandou na área, Miguel ajeitou de cabeça na área e Alisson subiu alto, ganhando dos zagueiros do Athletico, e cabeceou para o fundo das redes.



Os donos da casa começaram a gostar da partida e criaram chances de perigo, mas foi o Rubro-Negro que voltou a marcar. Aos 40 minutos, Kenedy deu assistência para Iago, que chutou na saída do goleiro e colocou o Furacão à frente novamente.

Aos 45, Paulo Vitor chutou de fora da área e ampliou a vantagem, marcando seu segundo gol no jogo.

+ Confira a tabela e a classificação da Copinha 2020!



No segundo tempo, o Paulista tentou mudar o rumo do jogo, pois dependia da vitória para seguir na Copinha, mas não conseguiu pressionar o Furacão o suficiente para mudar o placar. O Athletico soube administrar o resultado e jogou com tranquilidade esperando o momento certo para aumentar a vantagem.



Aos 27, Jajá, que entrou na segunda etapa, avançou pela esquerda, ganhou da marcação e com um leve toque mandou para o fundo das redes. Vinicius Mingotti fechou a goleada. Aos 36 minutos, ele recebeu de Jajá, chutou cruzado para tirar do goleiro, balançar as redes e carimbar a vaga pra próxima fase.

