O Athletico tem interesse no lateral-direito Marcelo Weigandt, 19 anos, do Boca Juniors, da Argentina. A informação foi revelada pelo portal argentino TyC Sports.



Criado e revelado pelo gigante argentino, o lateral foi lançado no profissional no ano passado. Ele fez nove jogos ao longo da temporada, inclusive os dois contra o Furacão, nas oitavas de final da Libertadores de 2019. Na ocasião, o time brasileiro foi eliminado.



De acordo com o site, a possível saída de Weigandt acontece pela contratação de Nahuel Molina, que era do Rosário Central. Ele foi um pedido do atual treinador Miguel Ángel Russo e o jovem atleta ficaria sem espaço no elenco do Boca.



O time paranaense tem a concorrência de Botafogo, além Rosário Central e Estudiantes de La Plata, ambos da Argentina.

