O Athletico rebateu a denúncia feita pelo Botafogo de que havia aliciado um atleta de 13 anos do time carioca. O clube carioca havia acusado o Furacão do fato na noite da última terça-feira (7).

Na tarde desta quarta-feira (08), o a diretoria atleticana publicou nota no site oficial do clube negando qualquer irregularidade e se dizendo surpresa com a acusação feita pela equipe alvinegra.

O Athletico argumenta que, ao contratar o jovem Bernardo Silva Rocha Valim, está legalmente amparado pelo Movimento de Formação do Futebol Brasileiro (MFFB) e pela legislação brasileira.

O Furacão prossegue argumentando que a própria família do jovem jogador manifestou interesse em conhecer a estrutura do Athletico que, por sua vez, consultou o serviço de registro de atletas da CBF para se certificar de que o atleta de 13 não estava registrado em nome do Botafogo.

O Athletico ainda diz que Valim não recebia sequer bolsa-auxílio do clube carioca e que, após sua família conhecer o CT do Caju, optou por permanecer no clube paranaense.

“Não há o que se falar em aliciamento ou qualquer tipo de ilegalidade na conduta do Athletico”, diz a nota, que ainda lamenta a nota do Botafogo por expor de maneira imprópria a imagem de um menor de idade com fatos deturpados.

Já no início da noite desta quarta-feira, o Botafogo voltou a responder o Athletico por meio de uma nota oficial. Na resposta, o clube carioca questiona a ética do Furacão. “O cerne da questão envolvendo a postura do Athletico é de relevância suprema e o principal pilar da criação do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro: a ética nas relações e condutas nas categorias de Base”, diz parte da nota.

Confira a nota oficial do Athletico:

O Club Athletico Paranaense vem publicamente manifestar surpresa e indignação em face da acusação de aliciamento proferida pelo Botafogo de Futebol e Regatas a respeito de atleta menor de idade (13 anos), na última terça-feira (7), por meio de seu site oficial.

A acusação do Botafogo, lamentavelmente, carece de precedentes verídicos, éticos e legais, sobretudo por ignorar o conteúdo normativo do Movimento de Formação do Futebol Brasileiro (MFFB) e da legislação brasileira pertinente à espécie.

É importante registrar que a proteção contratual jurídico-desportiva de atletas maiores de 12 anos de idade e, por evidência, sem contrato de formação, é condicionada a prévio registro perante o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Somente por este expediente é que se dá conhecimento da regularidade legal e federativa do atleta perante terceiros.

Aliás, recentemente, o próprio Athletico Paranaense teve um atleta na mesma faixa etária, com participação em algumas súmulas de jogos pelo CAP, que optou livremente por seguir a sua iniciação desportiva em outro grande time, sem qualquer alegação de aliciamento pelo nosso Clube, simplesmente por observar e respeitar a legislação e as normas do MFFB.

No caso em questão, a própria família do atleta menor manifestou interesse em conhecer o projeto e a estrutura do Athletico Paranaense para formação desportiva, já visando a iniciação autorizada por lei, a partir dos 14 anos de idade. A partir daí, o CAP tomou a devida cautela de checar o BID/CBF. Certificando-se que não constava qualquer registro do atleta em nome do Botafogo ou de qualquer outro clube, assim como a alegação da família de que não havia registro, contrato ou até mesmo bolsa-auxílio em seu favor, convidou-o a conhecer as instalações, optando este por aqui firmar e iniciar sua formação desportiva. Não há o que se falar em aliciamento ou qualquer tipo de ilegalidade na conduta do CAP.

Diante deste esclarecimento, o Athletico Paranaense lamenta profundamente a nota publicada pelo Botafogo. Além de expor de maneira imprópria a imagem de um menor de idade, deturpa os fatos de maneira totalmente nefasta, em uma clara tentativa de coagir o atleta e o nosso Clube.

O Athletico Paranaense condena a difamação promovida pelo Botafogo e reafirma seu rígido compromisso com a lei e com ética na formação desportiva.

