Quatro dias depois de um retorno frustrante aos gramados, o Athletico recebe o Londrina nesta quinta-feira (23), às 17h, na Arena da Baixada, no jogo de volta das quartas de final do Paranaense.

No confronto de ida, no último domingo (19), em Cornélio Procópio, o Furacão vencia até os 44 minutos da etapa final. No entanto, um gol do atacante Junior Pirambu igualou o placar e deixou o duelo aberto para o encontro na Baixada.

Agora, qualquer vitória simples coloca o vencedor na semifinal com o FC Cascavel, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Por causa da melhor campanha, o jogo de volta será no Oeste, independentemente de quem se classifique.

“Estamos acostumados a jogos decisivos, por tudo que vivemos em 2018 e 2019. Mas é diferente pelo tempo que estávamos parados. Então, temos que evoluir, mostrar o que queremos para a temporada e seguir trabalhando, pensando nas partidas. Esperamos fazer um excelente jogo já na quinta-feira”, falou o zagueiro Thiago Heleno, em entrevista ao site oficial atleticano.

O time principal do Rubro-Negro não jogava desde 11 de março, quando perdeu para o Colo-Colo pela Libertadores. Foram 130 dias longe dos gramados. A volta não agradou ao técnico Dorival Júnior, que destacou que o time tem “muito a melhorar” para a sequência da temporada.

Transmissão

O jogo terá transmissão exclusiva pelo DAZN, mas os sócios do Atlhetico poderão ver no Furacão Play. Também é possível acompanhar a partida em tempo real no lance a lance da Tribuna.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de volta

23/07/2020

ATHLETICO x LONDRINA

Athletico: Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli. Técnico Dorival Júnior

Londrina: Matheus Albino, Raí Ramos, Marcondes, Zé Pedro e Felipe Camillo; Luan, Matheus Bianqui e Danilo; Ruster, Júnior Pirambu e Igor Paixão. Técnico: Alemão.

Local: Arena da Baixada

Horário: 17h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Weber Felipe Silva e André Luiz Severo

