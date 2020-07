FC Cascavel dominou o jogo e venceu com facilidade. Foto: Reprodução/DAZN

O FC Cascavel goleou o Rio Branco por 5×0, no início da noite dessa quarta-feira (22), no estádio Olímpico Regional, e é o primeiro time a avançar para a semifinal do Paranaense. No confronto de ida, em Ponta Grossa, a Serpente já tinha vencido por 3×0.

Os gols foram marcados por Adenilson, Lucas Tocantins, Henrique, Oderdan e Sanaduva. Com o resultado, a a equipe chega pela primeira vez a uma semifinal de Estadual e garante, também de forma inédita, uma vaga na Copa do Brasil de 2021. Além disso, também tem vaga na Série D 2021, mesma competição que irá disputar esse ano.

Agora a Serpente aguarda o vencedor do confronto entre Londrina e Athletico, que se enfrentam às 17h dessa quinta-feira (23), na Arena da Baixada. No primeiro jogo as duas equipes empataram em 1×1.

+ Tabela: Veja o chaveamento e os próximos jogos do Paranaense

Desde os primeiros minutos o FC Cascavel pressionou e teve mais volume ofensivo. Em diversas oportunidades brilhou o goleiro Juninho, do Rio Branco, evitando que os donos da casa abrissem o placar.

Com apenas um jogador no banco de reserva e o atacante Ratinho, vereador de 40 anos, entre os titulares, o time de Paranaguá não conseguia impedir a pressão.

Até que, aos 23 minutos, a pressão deu resultado. Após boa jogada pela esquerda, Adenilson recebeu o cruzamento e tocou para o fundo do gol. Na comemoração teve até brincadeira com o escudo de um policial.

Adenilson comemorou o primeiro gol com o escudo do policial. Foto: Reprodução/DAZN

Aos 35, em um chute e fora da área, foi a vez de Lucas Tocantins ampliar. Com o gol, o jogador do FC Cascavel chegou a seis no Paranaense, empatado com Pedrinho, do Athletico, na artilharia do campeonato.

Aos 42 , Henrique ampliou. Após o chute do Tocantins, o goleiro do Rio Branco fez duas defesas, mas não conseguiu evitar mais um gol da equipe adversária. Com o fim da etapa inicial, a Serpente teve um total de 18 finalizações contra apenas uma do Rio Branco.

Logo aos oito minutos do segundo tempo, Tocantins faz um lindo passe e Oberdan ficou livre para ampliar o placar. 4×0.

Com a classificação garantida, o FC Cascavel diminuiu um pouco o ímpeto no ataque. Porém, em um rápido contra-ataque, logo após entrar em campo, Arthur Sanaduva ampliou o placar no seu primeiro toque na bola, aos 24.

FC Cascavel foi pro ataque o tempo todo e exigiu trabalho dos goleiros do Rio Branco. Foto: Reprodução/DAZN

Deu tempo ainda do goleiro Rafael Betiiol, o único reserva do Leão da Estradinha, entrar em campo e se despedir da competição.

+ Confira os gols do jogo:

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de volta

FC Cascavel 5×0 Rio Branco

FC Cascavel

Raul (Ricardo Ernesto); Libano, Afonso, Marcel e Quaresma (Douglas Mendes); Duda (Sananduva), Oberdan e Adenilson; Henrique, Lucas Tocantins e Magno. Técnico: Marcelo Caranhato

Rio Branco

Juninho (Rafael Betiol); Luis Roberto, Paulo Henrique, Thuram e Pedro Müller; Arroyo, Vitor Bill, Kaio Wilker e Felipe Nunes; Bruno Andrade e Ratinho. Técnico: Amauri Knevitz

Local: Estádio Olímpico Regional (Cascavel)

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Andrey Luiz de Freitas

Gols: Adenilson, 22, e Lucas Tocantins, 35, Henrique, 43 do 1º; Oberdan, 8, Sananduva, 25 do 2º

Cartões amarelos: Oberdan (FCC); Thuram (RIO)

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?