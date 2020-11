A temporada de 2020 tem sido atípica no futebol. Por conta da pandemia do coronavírus, as principais competições – Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores – terão seus encerramentos somente no ano que vem.

Com isso, muitos clubes tiveram que ‘correr’ para renovar os contratos de atletas que possuíam vínculos somente até o final dessa temporada. No Athletico não foi diferente.

O Furacão prorrogou os contratos de alguns jogadores no andamento dos campeonatos, casos dos laterais Jonathan e Márcio Azevedo, do meia Lucho González e do atacante Walter, que possuíam vínculos mais curtos.

Do elenco atual comandado pelo técnico Paulo Autuori, apenas dois atletas ainda não tiveram o seu contrato renovado com o clube. Trata-se do atacante Guilherme Bissoli, 22 anos, que está emprestado pelo Fernando de la Mora, do Paraguai, até o final de 2020, e do experiente volante Wellington, de 29 anos, que ficou perto se se transferir na última janela.

Bissoli, que foi revelado pelo São Paulo, iniciou o ano como titular e principal esperança de gols do Athletico. No total, Bissoli disputou 20 partidas e marcou oito gols pelo Furacão.

Mas, principalmente com a contratação de Renato Kayzer junto ao Atlético-GO, o atacante perdeu a posição e tem ficado à disposição no banco de reservas.

Confira a relação de jogadores do elenco do Athletico e seus respectivos contratos

GOLEIROS

Jandrei: 06/2021

Santos: 12/2023

Anderson: 12/2022

Bento: 12/2023

ZAGUEIROS:

Felipe Aguilar: 12/2023

Pedro Henrique: 12/2024

Thiago Heleno: 12/2022

José Ivaldo: 12/2021

Lucas Halter: 07/2024

LATERAIS:

Abner: 07/2024

Khellven: 02/2024

Jonathan: 02/2021

Márcio Azevedo: 12/2021

MEIAS:

Jadson: 05/2021

Jorginho: 12/2022

Ravanelli: 01/2021

Alvarado: 06/2021

Richard: 12/2021

Léo Gomes: 12/2022

Fernando Canesin: 12/2021

Erick: 01/2025

Léo Cittadini: 12/2023

Nikão: 12/2021

Lucho: 02/2021

Wellington: 12/2020

Christian: 12/2024

Bruno Leite: 12/2023

ATACANTES

Renato Kayzer: 12/2023

Fabinho: 12/2023

Geuvânio: 12/2021

Walter: 02/2021

Guilherme Bissoli: 12/2020

Carlos Eduardo: 12/2022

Vitinho: 07/2022

Reinaldo: 12/2023

