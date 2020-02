De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Athletico contratará o goleiro Jandrei, do Genoa, da primeira divisão da Itália. O arqueiro de 26 anos, ex-Chapecoense, viria por empréstimo até dezembro.

Atualmente, Jandrei é a terceira opção da meta da equipe italiana, atrás do romeno Andrei Radu e do italiano Mattia Perin. Porém, como o jogador seria cedido ao Furacão, já estaria acertando a chegada do uruguaio Salvador Ichazo, que estava sem contrato.

A reportagem entrou em contato com o empresário de Jandrei, Carlos Escuro, que disse não ter sido informado sobre a negociação até o momento.

“Não fui procurado por ninguém. No fim do ano, outros três clubes do Brasil entraram em contato, mas nenhum deles foi o Athletico. A negociação acabou não andando”, disse Escurdo, que confirmou que o Red Bull Bragantino era um dos interessados.

“Se tivesse algum interesse do Athletico, teríamos que analisar. Não sei se liberariam de graça e tem a questão salarial também”, completou.

Nesta temporada, Jandrei fez apenas uma partida como titular, pela Copa da Itália. Ele chegou ao clube italiano em janeiro de 2019, comprado por 2,5 milhões de euros. O contrato do arqueiro vale até julho de 2023.

Além do titular Santos, o Athletico conta com Léo e Anderson no elenco principal.

