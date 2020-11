Em situação preocupante no Brasileirão, afundado na zona de rebaixamento, o Athletico tenta mudar o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, o time enfrenta o Flamengo no jogo de volta das oitavas de final.

Mesmo sem vencer há dez jogos na temporada, o pensamento do clube é de acreditar em uma reação. Na ida, o Fla venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada. Para se classificar, é necessário ganhar por dois gols de diferença – triunfo por um gol leva o duelo aos pênaltis.

“Não temos tempo para treinar, então vamos fazer ajustes, conversar. Podem esperar um time agressivo, que vai tentar competir o jogo todo, focado em tentar reverter o resultado. Estamos confiantes porque o jogo está em aberto e vamos tentar reverter”, disse o auxiliar Bernardo Franco, que comandou o Furacão na derrota para o Sport, por 1 a 0, nesse domingo (1), no Recife.

Contra o Fla, o técnico Paulo Autuori volta à beira do gramado. No Brasileirão, o veterano cumpre suspensão aplicada pelo STJD, já que foi punido com três partidas (já cumpriu duas) por reclamar da arbitragem quando ainda estava no Botafogo.

